Гол Мальдини со штрафного принёс «Монце» победу в матче с «Кальяри»

Набравшие хорошую форму «Монца» с «Кальяри» встретились в 29-м туре чемпионата Италии. Альберто Доссена создал первый момент, но все же промахнулся, пробивая головой. Решающий эпизод - удар Даниэля Мальдини со штрафного на 42-й минуте, мяч по резаной траектории влетел в сетку - 1:0. Дани Мота и Джанлука Лападула запомнились ударами головой, но мяч летел мимо. Да и в целом гости в створ не попадали, а голкипер «Кальяри» лишь дважды выручил свою команду.
«Монца» рванула на девятое место, соперник - делит 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Мальдини Даниэль42'
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле75' (Кальдирола Лука (75') •Иццо Армандо• 30'Мари Пабло•Карбони Андреа•Бондо Уоррен• 65'Пессина Маттео•Кольпани Андреа75' (Карбони Валентин (75') •Мальдини Даниэль63' (Гальярдини Роберто (63') •Мота Дани63' (Дзербин Алессио (63') •Джурич Милан II82' (Коломбо Лоренцо (82')
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Ветеска Матеуш•Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо84' (Дентелло Пауло (84') •Нандес Найтан•Макумбу Антуан46' (Прати Маттео (46') •Дейола Алессандро 59'88' (Виола Николас (88') •Янкто Якуб46' (Ористанио Гаэтано (46') •Лападула Джанлука•Шомуродов Элдор84' (Мутандва Кингстон (84')
16 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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