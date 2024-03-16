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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Мальдини со штрафного принёс «Монце» победу в матче с «Кальяри»

16 Марта 2024 • 18:58 Комментировать
Монца
1:0
Кальяри
окончен

Набравшие хорошую форму «Монца» с «Кальяри» встретились в 29-м туре чемпионата Италии. Альберто Доссена создал первый момент, но все же промахнулся, пробивая головой. Решающий эпизод - удар Даниэля Мальдини со штрафного на 42-й минуте, мяч по резаной траектории влетел в сетку - 1:0. Дани Мота и Джанлука Лападула запомнились ударами головой, но мяч летел мимо. Да и в целом гости в створ не попадали, а голкипер «Кальяри» лишь дважды выручил свою команду.

«Монца» рванула на девятое место, соперник - делит 14-е.

Протокол игры  
Монца1:0Кальяри
(1:0) Мальдини Даниэль42'  
Ди Грегорио МикелеБиринделли Самуэле 75' (Кальдирола Лука ( 75') Иццо Армандо  30'Мари ПаблоКарбони АндреаБондо Уоррен  65'Пессина МаттеоКольпани Андреа 75' (Карбони Валентин ( 75') Мальдини Даниэль 63' (Гальярдини Роберто ( 63') Мота Дани 63' (Дзербин Алессио ( 63') Джурич Милан II 82' (Коломбо Лоренцо ( 82')
Запасные: Акпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроПерейра Педру IIМачин ХосеКирьякопулос ГеоргиосГори СтефаноЧиурриа ПатрикДонати Джулио
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеВетеска МатеушДоссена АльбертоАуджелло Томмазо 84' (Дентелло Пауло ( 84') Нандес НайтанМакумбу Антуан 46' (Прати Маттео ( 46') Дейола Алессандро  59' 88' (Виола Николас ( 88') Янкто Якуб 46' (Ористанио Гаэтано ( 46') Лападула ДжанлукаШомуродов Элдор 84' (Мутандва Кингстон ( 84')
Запасные: Сулемана ИбрахимОберт АдамРадунович БорисДи Пардо АлессандроХацидиакос ПантелисАрести Симоне
16 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Монца

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Сегодня, 16 Марта
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Проверенный прогноз и ставка на матч Монца – Кальяри чемпионата Италии – 16 марта 2024
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