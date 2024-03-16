Гол Мальдини со штрафного принёс «Монце» победу в матче с «Кальяри»

Набравшие хорошую форму «Монца» с «Кальяри» встретились в 29-м туре чемпионата Италии. Альберто Доссена создал первый момент, но все же промахнулся, пробивая головой. Решающий эпизод - удар Даниэля Мальдини со штрафного на 42-й минуте, мяч по резаной траектории влетел в сетку - 1:0. Дани Мота и Джанлука Лападула запомнились ударами головой, но мяч летел мимо. Да и в целом гости в створ не попадали, а голкипер «Кальяри» лишь дважды выручил свою команду.

«Монца» рванула на девятое место, соперник - делит 14-е.