Быстрые голы позволили «Торино» разобраться с «Удинезе»

«Торино» успешно провёл матч 29-го тура Серии А с «Удинезе» и прервал серию из четырёх матчей без побед. Николо Влашич на восьмой минуте запустил мяч в штангу. Вскоре Мергим Войвода прицельно навесил, и Дуван Сапата головой заставил голкипера капитулировать. После возобновления игры Сапата вывел на результативный удар Влашича - 0:2. Сапата еще раз выиграл воздух, но на сей раз кипер блестяще парировал угрозу. «Удинезе» активизировался в конце, но ничего не добился и остался 13-м в таблице, соперник вышел на 10-е место.