Быстрые голы позволили «Торино» разобраться с «Удинезе»

«Торино» успешно провёл матч 29-го тура Серии А с «Удинезе» и прервал серию из четырёх матчей без побед. Николо Влашич на восьмой минуте запустил мяч в штангу. Вскоре Мергим Войвода прицельно навесил, и Дуван Сапата головой заставил голкипера капитулировать. После возобновления игры Сапата вывел на результативный удар Влашича - 0:2. Сапата еще раз выиграл воздух, но на сей раз кипер блестяще парировал угрозу. «Удинезе» активизировался в конце, но ничего не добился и остался 13-м в таблице, соперник вышел на 10-е место.
Протокол игры
|10'Сапата Дуван (0:1)
|53'Влашич Никола (0:2)
Окойе Мадука•Феррейра Жоау46' (Кристенсен Томас (46') •Бийол Яка•Джанетти Лаутаро• 57'Перейра Роберто75' (Саксесс Исаак (75') •Ловрич Санди•Уолас Соуза• 43'Пайеро Мартин31' (Эхизибуэ Кингсли (31'• 45'Эбоселе Фести59') •Камара Ассан59' (Земура Джордан (59') •Товен Флорьян•Лукка Лоренцо
Милинкович-Савич Ваня•Войвода Мергим65' (Ловато Маттео (65') •Буонджорно Алессандро 52'83' (Сазонов Саба (83') • 87'Масина Адам•Белланова Рауль83' (Лазаро Валентино (83') •Родригес Рикардо•Риччи Самуэле•Гинейтис Гвидас•Влашич Никола•Сапата Дуван•Окереке Давид68' (Санабрия Антонио (68')
16 марта. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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