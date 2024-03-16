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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрые голы позволили «Торино» разобраться с «Удинезе»

16 Марта 2024 • 18:54 Комментировать
Удинезе
0:2
Торино
окончен

«Торино» успешно провёл матч 29-го тура Серии А с «Удинезе» и прервал серию из четырёх матчей без побед. Николо Влашич на восьмой минуте запустил мяч в штангу. Вскоре Мергим Войвода прицельно навесил, и Дуван Сапата головой заставил голкипера капитулировать. После возобновления игры Сапата вывел на результативный удар Влашича - 0:2. Сапата еще раз выиграл воздух, но на сей раз кипер блестяще парировал угрозу. «Удинезе» активизировался в конце, но ничего не добился и остался 13-м в таблице, соперник вышел на 10-е место.

Протокол игры  
Удинезе0:2Торино
  10'Сапата Дуван (0:1)
  53'Влашич Никола (0:2)
Окойе МадукаФеррейра Жоау 46' (Кристенсен Томас ( 46') Бийол ЯкаДжанетти Лаутаро  57'Перейра Роберто 75' (Саксесс Исаак ( 75') Ловрич СандиУолас Соуза  43'Пайеро Мартин 31' (Эхизибуэ Кингсли ( 31'  45'Эбоселе Фести 59') Камара Ассан 59' (Земура Джордан ( 59') Товен ФлорьянЛукка Лоренцо
Запасные: Самарджич ЛазарКабаселе КристианСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоТиквич АнтониоБреннер
Милинкович-Савич ВаняВойвода Мергим 65' (Ловато Маттео ( 65') Буонджорно Алессандро  52' 83' (Сазонов Саба ( 83'  87') Масина АдамБелланова Рауль 83' (Лазаро Валентино ( 83') Родригес РикардоРиччи СамуэлеГинейтис ГвидасВлашич НиколаСапата ДуванОкереке Давид 68' (Санабрия Антонио ( 68')
Запасные: Савва ЗаннетосДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроCome BianayЛинетти КарольПопа МихайКабич Урош
16 марта. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Торино

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Сегодня, 16 Марта
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Надёжный прогноз и ставка на матч Удинезе – Торино чемпионата Италии – 16 марта 2024
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