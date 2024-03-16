Аллегри высказался о своём будущем

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о своём возможном уходе. В последних семи матчах «старая синьора» добыла всего одну победу и опустилась на третью строчку в чемпионате Италии.

«Мы приняли решение с «Ювентусом» продолжить сотрудничество. Ещё один день вместе не принёс ничего страшного. Это не наказание, а просто принятие ответственности со стороны каждого. Мы провели хорошую тренировочную неделю. Перед командой стоят очень важные цели, которых мы хотим достичь», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Контракт Массимилиано с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года, но стороны могут прервать сотрудничество по окончании сезона.