Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался о своём будущем

16 Марта 2024 • 16:27 Комментировать
Ювентус
...
Дженоа
1 1.50 X 4.10 2 7.60
Через 20 ч. 30 мин.

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о своём возможном уходе. В последних семи матчах «старая синьора» добыла всего одну победу и опустилась на третью строчку в чемпионате Италии.

«Мы приняли решение с «Ювентусом» продолжить сотрудничество. Ещё один день вместе не принёс ничего страшного. Это не наказание, а просто принятие ответственности со стороны каждого. Мы провели хорошую тренировочную неделю. Перед командой стоят очень важные цели, которых мы хотим достичь», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Контракт Массимилиано с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года, но стороны могут прервать сотрудничество по окончании сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

Новости по матчу

Сегодня, 16 Марта
12:03
«Ювентусу» придётся заплатить 20 миллионов евро, чтобы купить защитника «Болоньи»
11:53
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ювентус»
11:47
«Ювентус» пытается понять, как провернуть трансфер нападающего «Болоньи» 1
11:28
«Ювентус» заинтересован в трансфере двух игроков «Баварии»
15 Марта
22:27
Гранд Серии А может подписать брата Беллингема
21:02
Прогноз на точный счёт матча Ювентус — Дженоа чемпионата Италии — 17 марта 2024
13 Марта
15:09
«Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Аталанты»
13:58
Таккинарди: «Аллегри заслуживает большого признания, но «Ювентусу» нужно двигаться дальше» 1
12 Марта
16:04
«Ювентус» хочет продлить контракт с Камбьясо
15:15
Зиркзее интересен трём топ-клубам из Серии А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником» В «Барселоне» случилась отставка
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Экс-тренер сборной России выбрал самую интересую пару второго раунда плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Монца Монца
Кальяри Кальяри
1
0
1.94 3.55 3.65
Видео
Перерыв
Удинезе Удинезе
Торино Торино
0
1
2.50 3.05 2.90
Видео
16.03.24 в 20:00
Салернитана Салернитана
Лечче Лечче
2.55 3.25 2.75
Видео
16.03.24 в 22:45
Фрозиноне Фрозиноне
Лацио Лацио
3.00 3.55 2.21
Видео
17.03.24 в 14:30
Ювентус Ювентус
Дженоа Дженоа
1.47 4.10 7.00
Видео
17.03.24 в 17:00
Верона Верона
Милан Милан
3.80 3.60 1.89
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
16:27 · Италия. Серия А
Аллегри высказался о своём будущем
16:25 · Италия. Серия А
Булыкин считает, что летом к Алексею Миранчуку будет интерес со стороны европейских команд
12:03 · Италия. Серия А
«Ювентусу» придётся заплатить 20 миллионов евро, чтобы купить защитника «Болоньи»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ювентус»
11:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» пытается понять, как провернуть трансфер нападающего «Болоньи» 1
11:28 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» заинтересован в трансфере двух игроков «Баварии»
10:40 · Италия. Серия А
Три итальянских клуба заинтересовались экс-тренером «Спартака»
10:12 · Италия. Серия А
Иммобиле может уйти из «Лацио»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может покинуть Европу - у бельгийца есть новый вариант
09:34 · Италия. Серия А
Погба высказался о дисквалификации на 4 года
08:56 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» начали «охоту» на звезду команды Иммобиле
05:42 · Италия. Серия А
​Леау: «Родители были строги со мной - это залог моего успеха»
05:31 · Италия. Серия А
​Потери в «Лацио» - Проведель пропустит несколько матчей
03:00 · Италия. Серия А
​Щесны станет отцом во второй раз
02:16 · Италия. Серия А
Фаббиан: «Верили в победу до конца»
Все новости
Рекомендуем