Булыкин считает, что летом к Алексею Миранчуку будет интерес со стороны европейских команд

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

По мнению эксперта, Миранчук уже полностью адаптировался в Италии, но сейчас ему нужно демонстрировать стабильную игру и продолжать расти.

«Я думаю, что к Миранчуку летом будет интерес от хороших европейских команд», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Специалист отметил, что Миранчуку нужно провести концовку сезона на хорошем уровне, ведь сейчас за ним все будут очень внимательно следить.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и записал на свой счет десять ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет девять миллионов евро.