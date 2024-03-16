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Булыкин считает, что летом к Алексею Миранчуку будет интерес со стороны европейских команд

16 Марта 2024 • 16:25 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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17.03 20:00

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

По мнению эксперта, Миранчук уже полностью адаптировался в Италии, но сейчас ему нужно демонстрировать стабильную игру и продолжать расти.

«Я думаю, что к Миранчуку летом будет интерес от хороших европейских команд», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Специалист отметил, что Миранчуку нужно провести концовку сезона на хорошем уровне, ведь сейчас за ним все будут очень внимательно следить.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и записал на свой счет десять ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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