«Ювентусу» придётся заплатить 20 миллионов евро, чтобы купить защитника «Болоньи»

Туринский «Ювентус» узнал ценник, который нужно заплатить для трансфера центрального защитника «Болоньи». Если «старая синьора» хочет приобрести Рикардо Калафьори, клубу придётся заплатить 20 миллионов евро компенсации.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, 21-летний итальянец является одной из главных целей «Ювентуса» на усиление обороны. Правда, для трансфера «старой синьоре» придётся побороться с «Наполи», который тоже заинтересован в приглашении Рикардо.

Калафьори ранее выступал за «Рому», но не смог закрепиться в столичной команде. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии защитник отметился двумя результативными передачами.