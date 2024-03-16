«Ювентус» пытается понять, как провернуть трансфер нападающего «Болоньи»

Туринский «Ювентус» всё ещё нацелен на форварда «Болоньи». Речь идёт о Джошуа Зиркзее, который стал одним из открытий нынешнего розыгрыша итальянской Серии А.

По информации от La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли пытается понять, как провернуть трансфер молодого нидерландца. У мюнхенской «Баварии» есть право первоочередного выкупа Джошуа, но пока непонятно, собираются ли немцы им воспользоваться.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 22-летний Зиркзее отметился 10 голами и 3 результативными передачами. Ранее сообщалось, что нападающий также интересен «Милану» и «Манчестер Юнайтед».