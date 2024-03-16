Три итальянских клуба заинтересовались экс-тренером «Спартака»

Итальянский специалист Паоло Ваноли, известный в чемпионате России по работе в московском «Спартаке», может трудоустроиться у себя на родине. По сообщениям журналистов Calciomercato, в услугах наставника заинтересованы несколько представителей Серии А.

Вариант с приглашением Ваноли рассматривают следующие клубы: «Болонья», «Торино» и «Дженоа». Он может возглавить одну из команд грядущим летом.

Паоло занимал пост главного тренера «Спартака» с 2021 по 2022 год. Под руководством итальянца «красно-белые» выиграли кубок России. В настоящий момент 51-летний тренер работает в «Венеции».