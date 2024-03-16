Иммобиле может уйти из «Лацио»

Лидер атакующей линии «Лацио» Чиро Иммобиле задумался над уходом из римского клуба. Об этом стало известно журналистам Corriere della Sera.

Как информирует источник, намерении 34-летнего бомбардира связано с ухудшившимися отношениями с фанатами клуба после отставки главного тренера команды Маурицио Сарри. Болельщики начали преследовать игрока и оказывать на него давление.

Иммобиле выступает за итальянский клуб с лета 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году. В текущем сезоне нападающий провел 34 поединка, записав на свой счет десять забитых мячей и одну результативную передачу.