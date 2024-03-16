Погба высказался о дисквалификации на 4 года

Известный французский полузащитник Поль Погба, которого дисквалифицировали за употребление допинга, разместил новую публикацию в своих социальных сетях.
«Я научился и повзрослел за этот год, как никогда ранее. Испытания, которые мне посылает Аллах, неизбежны. Не нужно видеть только плохое, нужно искать что-то хорошее. Спасибо за все хорошие и трудные времена», - написал футболист.
В конце февраля стало известно, что 31-летнего полузащитника дисквалифицировали на четыре года. Погба является игроком туринского «Ювентуса». Контракт между сторонами истекает летом 2026 года.
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