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Погба высказался о дисквалификации на 4 года

16 Марта 2024 • 09:34 Комментировать

Известный французский полузащитник Поль Погба, которого дисквалифицировали за употребление допинга, разместил новую публикацию в своих социальных сетях.

«Я научился и повзрослел за этот год, как никогда ранее. Испытания, которые мне посылает Аллах, неизбежны. Не нужно видеть только плохое, нужно искать что-то хорошее. Спасибо за все хорошие и трудные времена», - написал футболист.

В конце февраля стало известно, что 31-летнего полузащитника дисквалифицировали на четыре года. Погба является игроком туринского «Ювентуса». Контракт между сторонами истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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