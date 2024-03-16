Фанаты «Лацио» начали «охоту» на звезду команды Иммобиле

Центрфорвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле и его близкие подвергаются нападкам со стороны фанатов команды. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Как информирует источник, болельщики считают, что 34-летний голеадор виноват в отставке Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Напомним, что специалист был уволен в марте. Группа фанатов поджидала Иммобиле возле школы, где учится его ребенок. Игрока оскорбляли и даже применили физическое воздействие.

Чиро провел в текущем сезоне 34 поединка во всех турнирах. На его счету десять забитых мячей и одна результативная передача.