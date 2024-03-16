​Леау: «Родители были строги со мной - это залог моего успеха»

Португальский нападающий Рафаэл Леау вспомнил о своем детстве - по его словам, тогда вокруг него было много талантливых парней, каждый из которых мог добиться большего, чем он. Но всем помешал один фактор, который озвучил Леау - дисциплина. По его словам, строгие родители не позволили Рафаэлу свернуть с правильной дорожки на скользкую.

- Мое детство прошло в проблемном квартале. Вокруг было много не очень хороших вещей. У меня было немало друзей, которые могли добиться больше, чем я, но у них не нашлось строгого отца или матери, которые воспитывали и не позволяли пересекать определенные линии. Мне повезло, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.