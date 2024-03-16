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Чемпионат Италии. Серия А

​Потери в «Лацио» - Проведель пропустит несколько матчей

16 Марта 2024 • 05:31 Комментировать

Проблема в «Лацио» - основной голкипер клуба Иван Проведель получил травму в матче предыдущего тура против «Удинезе», который его команда, вдобавок, проиграла со счетом 1:2. Повреждение оказалось достаточно серьезным - Проведелю придется пропустить не менее месяца.

Он не сыграет не только в ответственном матче против туринского «Ювентуса» 30 марта, но пропустит принципиальный поединок с «Ромой» седьмого апреля. И все это в момент, когда дела «Лацио» и так идут не ахово - команда вылетела из Лиги чемпионов и идет лишь на девятом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.


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Лацио Иван Проведель
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