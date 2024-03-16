​Щесны станет отцом во второй раз

Польский голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны готовится стать отцом во второй раз, его супруга Марина Лущенко ждет их второго ребенка. В 2018 году свет увидел их первенец Лайам, сейчас же у него появится братик. Новость была распространена в социальных сетях самой Мариной, а Войцех, как говорится, «расшарил» ее.

Напомним, что Войцех выступает за туринский «Ювентус» с 2017 года, до этого права на него принадлежали лондонскому «Арсеналу», но за время пребывания в этом клубе он успел поиграть в аренде также в «Роме» и «Брентфорде». С 2009 года защищает ворота польской сборной.