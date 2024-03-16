Фаббиан: «Верили в победу до конца»

В Италии начались матчи 29-го тура Серии А, «Болонья» сумела вырвать победу у «Эмполи» уже в добавленное арбитром время. Победный гол забил бывший полузащитник миланского «Интера» Джованни Фаббиан. Описывая итоги матча, Фаббиан выразил удовлетворение тем, что команда не опустила руки и боролась за победу до самого конца игры.

- Мы заслужили победу, в первом тайме у нас было много возможностей. Жаль, что забили так поздно. Мы настаивали и верили в победу, нам она была нужна, потому что проиграли предыдущий матч. Тем более, что впереди пауза, - цитирует слова Фаббиана tuttobolognaweb.it.

В следующем туре Серии А «Болонье» предстоит сыграть с «Салернитаной». Это случится первого апреля.