​Мотта: «Заслужили победу»

В Италии начались матчи 29-го тура Серии А, «Болонья» сумела вырвать победу у «Эмполи» уже в добавленное арбитром время. Это позволило команде Тьяго Мотты обеспечить себе четвертое место по итогам тура вне зависимости от того, как сыграют преследователи. Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта прокомментировал итоги матча:

- Мы заслужили победу, жаль, что не смогли забить раньше. Рад, что команда до последнего настаивала и искала победу, - цитирует слова Мотты tuttobolognaweb.it.

В следующем туре Серии А «Болонье» предстоит сыграть с «Салернитаной». Это случится первого апреля.