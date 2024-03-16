​Леау рассказал, кто был его кумиром в детстве

Португальская суперзвезда «Милана» Рафаэл Леау признал, что в детстве поклонялся Роналдиньо - бразильцу, какое-то время в своей карьере поигравшему в составе «Милана». По его словам, в детстве он пытался подражать гениальным финтам Роналдиньо.

- С детства я всегда смотрел за выступлениями Роналдиньо, мне всегда нравился бразильский игровой стиль, а также то, как он двигается на поле. Он вырос в фавелах, я тоже родился в бедных кварталах. Всегда хотел повторять его финты, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем матче итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Вероной».