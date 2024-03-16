​Дибала вложился в «стартап» Коларова

Пауло Дибала решил вложить часть своих денег в «стартап» Александера Коларова, бывшего игрока «Лацио» и «Ромы». Как сообщает итальянское издание Calcio e Finanza, речь идет о компании Feel Good Plus, которая активирует в популярном нынче секторе IT и обслуживает спортивный сектор. В частности, разрабатывает программное обеспечение, облегчающее терапевтам работу с игроками. Компания была основана в 2020 году.

Напомним, что Дибала с лета 2022 года выступает за римскую «Рому», перед этим он семь лет провел в составе туринского «Ювентуса». В том же году свою карьеру завершил Коларов.