«Болонья» дожала «Эмполи» перед финальным свистком

Недавний представитель зоны вылета, «Эмполи», принимал претендентов на место в топ-4, «Болонью», в 29-м туре Серии А. Гости были активнее и острее, но в завершении были проблемы. Сэм Бёкема головой опасно пробивал, и голкипер выручил. После перерыва Мбайе Ньянг выиграл воздух, но удару не хватило точности. Аналогично после попытки Йенса Одгора. Алексис Салемакерс упустил супершанс, его опасный удар все же был парирован. Риккардо Орсолини в отличной ситуации не попал в створ. И все же на четвертой добавленной минуте Джованни Фаббьян взломал оборону аутсайдера - 0:1.
«Болонья» закрепилась на четвертом месте с запасом в шесть очков от конкурентов из «Ромы». «Ювентус» впереди в четырех баллах. Соперник всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|90'Фаббьян Джованни (0:1)
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно• 28'Гьяси Эммануэль66' (Эбюэхи Тайронн (66') •Марин Рэзван•Мале Юссеф• 90'Пеццелла Джузеппе 30'46' (Какаче Либерато (46') •Журковски Шимон66' (Коваленко Виктор (66') •Ньянг М'Байе75' (Капуто Франческо (75') •Камбьяги Николо75' (Черри Альберто (75')
Скорупски Лукаш•Бёкема Сэм73' (Корацца Томмазо (73') •Лукуми Джон•Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор•Фергюсон Льюис79' (Фаббьян Джованни (79') •Фройлер Ремо•Урбаньски Кацпер79' (Эбишер Мишель (79') •Ндой Дан57' (Орсолини Риккардо (57') •Одгор Йенс72' (Кастро Сантьяго (72') •Салемакерс Алексис
15 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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