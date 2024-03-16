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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» дожала «Эмполи» перед финальным свистком

16 Марта 2024 • 00:41 Комментировать
Эмполи
0:1
Болонья
окончен

Недавний представитель зоны вылета, «Эмполи», принимал претендентов на место в топ-4, «Болонью», в 29-м туре Серии А. Гости были активнее и острее, но в завершении были проблемы. Сэм Бёкема головой опасно пробивал, и голкипер выручил. После перерыва Мбайе Ньянг выиграл воздух, но удару не хватило точности. Аналогично после попытки Йенса Одгора. Алексис Салемакерс упустил супершанс, его опасный удар все же был парирован. Риккардо Орсолини в отличной ситуации не попал в створ. И все же на четвертой добавленной минуте Джованни Фаббьян взломал оборону аутсайдера - 0:1.

«Болонья» закрепилась на четвертом месте с запасом в шесть очков от конкурентов из «Ромы». «Ювентус» впереди в четырех баллах. Соперник всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Эмполи0:1Болонья
  90'Фаббьян Джованни (0:1)
Каприле ЭлияБерешиньски БартошВалюкевич СебастьянЛуперто Себастьяно  28'Гьяси Эммануэль 66' (Эбюэхи Тайронн ( 66') Марин РэзванМале Юссеф  90'Пеццелла Джузеппе  30' 46' (Какаче Либерато ( 46') Журковски Шимон 66' (Коваленко Виктор ( 66') Ньянг М'Байе 75' (Капуто Франческо ( 75') Камбьяги Николо 75' (Черри Альберто ( 75')
Запасные: Бастони СимонеБериша ЭтритШпенди СтивенГогличидзе СабаДестро МаттиаПеризан Самуэле
Скорупски ЛукашБёкема Сэм 73' (Корацца Томмазо ( 73') Лукуми ДжонКалафьори РикардоКристиансен ВикторФергюсон Льюис 79' (Фаббьян Джованни ( 79') Фройлер РемоУрбаньски Кацпер 79' (Эбишер Мишель ( 79') Ндой Дан 57' (Орсолини Риккардо ( 57') Одгор Йенс 72' (Кастро Сантьяго ( 72') Салемакерс Алексис
Запасные: Ликояннис ХараламбосБаньолини НиколаЭль-Аззузи УссамаИлич МихайлоМоро НиколаРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
15 марта. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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