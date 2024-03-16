«Болонья» дожала «Эмполи» перед финальным свистком

Недавний представитель зоны вылета, «Эмполи», принимал претендентов на место в топ-4, «Болонью», в 29-м туре Серии А. Гости были активнее и острее, но в завершении были проблемы. Сэм Бёкема головой опасно пробивал, и голкипер выручил. После перерыва Мбайе Ньянг выиграл воздух, но удару не хватило точности. Аналогично после попытки Йенса Одгора. Алексис Салемакерс упустил супершанс, его опасный удар все же был парирован. Риккардо Орсолини в отличной ситуации не попал в створ. И все же на четвертой добавленной минуте Джованни Фаббьян взломал оборону аутсайдера - 0:1.

«Болонья» закрепилась на четвертом месте с запасом в шесть очков от конкурентов из «Ромы». «Ювентус» впереди в четырех баллах. Соперник всего в очке над зоной вылета.