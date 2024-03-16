Леау: «Во Франции я научился разбираться в друзьях»

Португальский нападающий Рафаэл Леау присоединился к клубу в 2019 году, а до этого он год провел во Франции. Именно там, по его словам, он научился очень важной вещи - разбираться в друзьях и отсеивать тех, кто не испытывает к нему искренней привязанности:

- Когда я оказался во Франции, то начал получать в «Лилле» совсем другие деньги. И люди, окружавшие меня, сразу проявили себя - кто-то принимал меня таким, какой я есть, а кто-то хотел погулять за мой счет Тогда я научился разбираться в друзьях и отсеивать тех, кто не желает тебе добра и успеха, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем матче Серии А «Милан» сыграет с «Вероной».