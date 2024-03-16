​Леау: «Первые годы в «Милане» были непростыми»

Португальский нападающий Рафаэл Леау присоединился к клубу в 2019 году, перед этим он выступал за португальский «Спортинг», расставание с которым тянется скандальным шлейфом за ним до сих пор, а также французский «Лилль». Его появление в клубе совпало с началом цикла Стефано Пиоли, хотя приглашал в команду Леау еще не он. По словам Леау, первые годы в клубе были непростыми:

- Я пришел сюда в 19 лет, первые годы были непростыми. Я не очень часто играл, но клуб не отказывался от меня, не сдавал в аренду, а помогал расти, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем матче Серии А «Милан» сыграет с «Вероной».