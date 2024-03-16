Миланский «Интер» не сумел повторить прошлогодний успех, вылетев из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

Одной из главных проблем «нерадзурри» считается нехватка глубины на позиции центрфорварда: в роли дублёров Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама выступают возрастные Алексис Санчес и Марко Арнаутович, которые, как принято считать, не лучшим образом справляются со своими задачами в текущем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport. Также претензии есть и к полузащитнику Дэви Классену, так и не приблизившемуся к стартовому составу команды.

«Интер» уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, на 16 очков опережая ближайшего преследователя – «Милан».