​Леау: «Милан» должен побеждать в каждом матче»

Португальский нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау после почти пяти лет выступлений в клубе хорошо осознает приоритеты и величие своего клуба. Леау понимает, что «Милан» должен побеждать в каждом проводимом матче - чего с клубом пока что, увы, не происходит.

- Футбол не всегда релевантен, бывает, играешь хорошо, но проигрываешь, а бывает, играешь плохо и выигрываешь. «Милан» должен стараться выигрывать в каждом матче. Такой у этого клуба менталитет, - цитирует слова португальского форварда pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре чемпионата Италии клубу предстоит сыграть с «Вероной».