Леау: «Никогда не забуду площадь Дуомо, когда мы выиграли Скудетто»

Два года тому назад «Милан» взял Скудетто, и по традиции, команда отпраздновала его на площади Дуомо в присутствии огромного количества тифози - горячих поклонников клуба. Португальский лидер клуба Рафаэл Леау признается, что никогда не забудет тот майский деньь 2022 года.

- Я всегда вспоминаю этот день на площади Дуомо, потому что мы взяли очень важный трофей. Такого скопления публики я ранее никогда не видел. Просто нет слов, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре чемпионата Италии клубу предстоит сыграть с «Вероной».