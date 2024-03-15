Осимхен рискует пропустить матч против «Интера»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен с высокой вероятностью не сможет помочь своей команде в матче против миланского «Интера».

Встреча состоится 17 марта в рамках 29-го тура Серии А. Согласно данным Sky Sport, участие нигерийского форварда в важной игре находится под вопросом – у него мышечные проблемы. Ожидается, что рулевой Франческо Кальцона будет вынужден приберечь лидера атаки своей команды.

В активе Виктора Осимхена 11 забитых мячей и три результативных паса в 17 поединках Серии А в текущем сезоне.

«Наполи» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 44 набранными очками.