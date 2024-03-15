Руководство миланского «Интера» готово рассмотреть предложения по нападающему Маркусу Тюраму.

Французский футболист впечатляюще проводит свой дебютный сезон в составе «нерадзурри», однако назвать его «неприкасаемым» пока нельзя. По информации FcInterNews, «Интер» рассмотрит трансферные предложения по Тюраму грядущим летом, если покупатели будут готовы заплатить более 70 млн евро. Сейчас претендентов на 26-летнего форварда нет, но в «Интере» уже присмотрели для него потенциальную замену – Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

В активе Маркуса Тюрама 12 забитых мячей и 11 результативных передач в 37 поединках за команду Симоне Индзаги в текущем сезоне.