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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» не исключают продажу Тюрама – потенциальная замена уже найдена слухи

15 Марта 2024 • 21:55 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Наполи
1 1.60 X 4.15 2 5.30
17.03 22:45

Руководство миланского «Интера» готово рассмотреть предложения по нападающему Маркусу Тюраму.

Французский футболист впечатляюще проводит свой дебютный сезон в составе «нерадзурри», однако назвать его «неприкасаемым» пока нельзя. По информации FcInterNews, «Интер» рассмотрит трансферные предложения по Тюраму грядущим летом, если покупатели будут готовы заплатить более 70 млн евро. Сейчас претендентов на 26-летнего форварда нет, но в «Интере» уже присмотрели для него потенциальную замену – Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

В активе Маркуса Тюрама 12 забитых мячей и 11 результативных передач в 37 поединках за команду Симоне Индзаги в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Маркус Тюрам Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
15 Марта 2024 в 22:02
очень неплохой игрок Тюрам, из-за одного промаха в важном матче нельзя продавать игрока. во многом благодаря ему Мартинес проводит отличный сезон, он достойный напарник в атаке
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