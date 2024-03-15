Агент Лаутаро Мартинеса: «Самое главное для него – это «Интер»

Агент Алехандро Камано, представляющий интересы Лаутаро Мартинеса, заявил о преданности форварда миланскому «Интеру».

Недавно в СМИ появились очередные слухи о возможном отъезде аргентинца – на этот раз претендентом на него был назван мадридский «Атлетико», которому «нерадзурри» уступили путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. В то же время, как известно, Мартинес ведёт переговоры с «Интером» о новом контракте.

«Лаутаро переживает свой лучший период в «Интере», у него ещё два года по действующему контракту. У меня тоже отличные отношения с клубом. Мы ведём спокойный диалог, и Лаутаро знает, что самое важное для него – это успехи «Интера».

После разочарования в Лиге чемпионов он стремится к следующей цели. В следующем сезоне он снова попробует проявить себя в турнире», – цитирует FcInter1908 агента.