Итальянский журналист объяснил, с чем связаны успехи Миранчука в «Аталанте»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки поделился комментарием об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, за последнее время хавбек значительно прибавил и стал демонстрировать хорошую игру.

«Успехи Миранчука — результат работы Гасперини. Он нашел способ вернуть его в команду, придумал роль на поле, где заметны сильные качества Алексея», — приводит слова Франки портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет десять результативных передач.