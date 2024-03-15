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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист объяснил, с чем связаны успехи Миранчука в «Аталанте»

15 Марта 2024 • 15:44 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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17.03 20:00

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки поделился комментарием об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, за последнее время хавбек значительно прибавил и стал демонстрировать хорошую игру.

«Успехи Миранчука — результат работы Гасперини. Он нашел способ вернуть его в команду, придумал роль на поле, где заметны сильные качества Алексея», — приводит слова Франки портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Массимо Франки ещё теги

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