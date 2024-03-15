Леау рассказал, как относится к «Милану»

Португальский форвард Рафаэл Леау, выступающий за «Милан», высказался о своей преданности итальянскому топ-клубу.

«Я чувствую себя миланистом на 100 процентов. Мальдини и Ибрагимович помогли мне понять, насколько велик этот клуб. Даля меня огромная честь выступать за «россонери». Я рад находиться здесь», - приводит слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне чемпионата Италии 24-летний форвард сыграл 24 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами. По итогам 28 туров Серии А «Милан» занимает второе место в турнирной таблице.