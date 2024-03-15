«Наполи» предложил Хвиче новый контракт - известны условия

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия может подписать новое трудовое соглашение со своим нынешним клубом – «Наполи». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно сведениям журналиста, руководство неаполитанского клуба предложило хавбеку долгосрочный договор, рассчитанный до середины 2029 года. Оклад Кварацхелии по новому соглашению составит четыре миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хвича провел 26 поединков за неаполитанский коллектив. Полузащитник записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.