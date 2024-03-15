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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии оценили вклад Миранчука после победы над «Спортингом» в Лиге Европы

15 Марта 2024 • 12:15 Комментировать

Алексей Миранчук внёс вклад в выход «Аталанты» в четвертьфинал Лиги Европы. Российский полузащитник отметился голевой передачей, а его команда в ответной игре 1/8 финала одолела «Спортинг» со счётом 2:1.

Заслуга Миранчука не осталась незамеченной. Так, Calcioatalanta поставила российскому футболисту оценку 6,5 балла и оставила такой комментарий: «Часто берет инициативу на старте и показывает, что он присутствует на поле, даже в те небольшие моменты, когда он берёт паузу на отдых. Он стал и продолжает становиться совершенно другим игроком, чем тот, которого он показал в первую пору в Бергамо. Продолжайте в том же духе», — написали журналисты издания.

Жеребьёвка Лиги Европы состоится 15 марта, начало – в 15:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Аталанта Лига Европы Серия А Алексей Миранчук ещё теги
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