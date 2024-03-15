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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Мадриде

15 Марта 2024 • 11:18 Комментировать

Центрфорвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пользуется спросом в испанском чемпионате, рапортует Todofichajes.

В подписании 26-летнего аргентинского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико», который выбил «нерадзурри» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Рулевой «матрасников» Диего Симеоне лично заинтересован в приглашении соотечественника, стоимость которого оценивается в 110 миллионов евро.

«Интер», в свою очередь, не хочет расставаться с Лаутаро и готов предложить ему новый контракт. Действующий трудовой договор между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

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Интер Милан Атлетико Мадрид Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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