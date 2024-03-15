​«Брайтон» впервые с мая 2023 года сыграл два матча подряд «на ноль»

Английский «Брайтон» обыграл итальянскую «Рому», но не смог пройти в следующий раунд Лиги Европы, так как в первом матче «чайки» пропустили в Риме аж четыре гола.

Тем не менее, подопечные итальянского тренера Роберто де Дзерби в этот раз сохранили свои ворота сухими - и это случилось с ними во второй раз кряду после того, как «Брайтон» сыграл всухую и в предыдущем матче английского чемпионата, «чайки» с минимальным счетом обыграли «Ноттингем Форест».

Как оказалось, «Брайтон» сыграл два сухих матча кряду с учетом всех турниров впервые с мая 2023 года, то есть впервые в нынешнем сезоне.