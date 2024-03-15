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Чемпионат Италии. Серия А

​Костакурта: «Расставание с Пиоли может с тать ошибкой «Милана»

15 Марта 2024 • 02:36 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана», Алессандро Костакурта, не уверен, что расставание со Стефано Пиоли пойдет на пользу клубу. Специалист тренирует «Милан» с 2019 года, но в последнее время все чаще появляются слухи о том, что он может покинуть команду летом.

- Я думаю, что если «Милан» в этом сезоне пройдет в финал Лиги Европы, то выдворение Стефано Пиоли может оказаться ошибкой. Я слышал, что его уже считают отрезанным ломтем, но думаю. что рано «хоронить» Стефано, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Алессандро Костакурта закончил свою карьеру в «Милане» в 2007 году.


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Милан Стефано Пиоли
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