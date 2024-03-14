Тудора ждут в Риме для переговоров с «Лацио»

В ближайшее время Игора Тудора ждут в Риме для проведения переговоров с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Маттео Моретто.

Именно 45-летний Тудор может возглавить «Лацио». Он может заключить контракт на срок до конца сезона с возможностью продления ещё на год.

В настоящий момент Игор Тудор не имеет клубной прописки – по завершению прошлого сезон он ушёл из «Марселя». Ранее хорват уже работал в Италии в качестве главного тренера – в «Удинезе» и «Вероне».

Стоит напомнить, что на днях после четырёх поражений «Лацио» в отставку подал Маурицио Сарри.