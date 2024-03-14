Раскрыта трансферная цель «Интера»

В «Интере» недовольны тем, как укомплектована атакующая линия команды. Как сообщает в социальных сетях журналист Паскуале Гуарро, миланский клуб ищет нападающего высокого уровня на следующий сезон.

«В атаке есть дыра, которую Тареми [нападающий «Порту»] в одиночку не сможет заполнить. Подбор кандидатов уже начался», - написал Гуарро.

Напомним, что в среду «Интер» вылетел из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала против «Атлетико» команда Симоне Индзаги проиграла в серии одиннадцатиметровых ударов.

Добавим, что «Интер» очень уверено лидирует в Серии А.