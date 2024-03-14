Назван тренер, который может возглавить «Лацио»

На днях «Лацио» остался без тренера – Маурицио Сарри подал в отставку после четырёх подряд поражений во всех соревнованиях. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, главным кандидатом для «лациале» является Игор Тудор. В ближайшие часы клуб установит новые контакты с 45-летним хорватом. Тудору предложат контракт до конца сезона с опцией продления ещё на год.

Игор Тудор находится без работы уже почти год – по завершению прошлого сезона специалист покинул «Марсель». Ранее хорват тренировал несколько итальянских команд – «Удинезе» и «Верону». Также Тудор работал в тренерском штабе Андреа Пирло в «Ювентусе».