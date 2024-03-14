Индзаги: «Если ты не реализуешь три момента, в Лиге чемпионов ты за это платишь»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги остался разочарован реализацией своей команды в ответном матче против мадридского «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов. «Нерадзурри» вчера открыли счёт усилиями Федерико ди Марко, но в конечном итоге «Атлетико» вырвал победу 2:1. В серии пенальти мадридская команда оказалась сильнее «Интера» и забрала путёвку в четвертьфинал.

«Если ты не реализуешь три момента, в Лиге чемпионов ты за это платишь. В этом сезоне мы проигрываем не так много. Сейчас парни не должны убирать ногу с педали газа. Они могут собой гордиться», – сказал Индзаги на пресс-конференции.