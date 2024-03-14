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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «В Лиге чемпионов «Интер» не был таким же сильным, как в чемпионате»

14 Марта 2024 • 12:55 Комментировать
Интер Милан
...
Кальяри
14.04 19:00

Бывший тренер туринского «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло прокомментировал игру «Интера» во вчерашнем матче с «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «нерадзурри» проиграли в основное время со счётом 1:2, а затем уступили «матрасникам» в серии пенальти.

«В ответном матче с «Атлетико» команда смотрелась ниже своего уровня. Не было того же темпа и духа, который наблюдался до сих пор. В Лиге чемпионов «Интер» не был таким же сильным и разрушительным, как в чемпионате. В Серии А команде проще, но с таким составом «Интер» вполне мог дойти в Лиге чемпионов до самого конца», – цитирует Капелло журналист Николо Скира.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фабио Капелло

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ИНТЕР МИЛАН КАЛЬЯРИ
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