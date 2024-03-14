Тьерри Анри назвал итальянского тренера гением

Экс-футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о работе главного тренера миланского «Интера» Симоне Индзаги.
«Я никогда не видел передач центрального защитника центральному защитнику, а они сделали это на минувших выходных. До этого я такого не наблюдал. Индзаги точно гений», - передает слова Тьерри CBS Sports.
Напомним, что «Интер» с большим отрывом лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге чемпионов команда потерпела неудачу, вылетев на стадии 1/8 финала. «Нерадзурри» по сумме двух поединков уступили мадридскому «Атлетико» (1:0, 1:2, 2:3 – по пенальти).
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