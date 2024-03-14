​Экс-тренер «Ювентуса»: «Интер» может уйти в месячный отпуск, но всё равно вернётся лидером

Луиджи Майфреди, в сезоне 1990/1991 возглавлявший туринский «Ювентус» (при нём клуб провёл один из худших сезонов в своей истории), сейчас недоволен большим отставанием туринцев от миланского «Интера». Он считает, что подопечные Симоне Индзаги уже практически обеспечили себе чемпионский титул.

- Если вы проигрываете 15 очков «Интеру», то как еще можно описать сезон, если не разочаровывающий?! «Интер» мог бы спокойно уйти в отпуск на месяц и все равно вернуться лидером чемпионата, - цитирует слова Майфреди Juvenews.Eu.

В последний раз «Ювентус» брал чемпионский титул в 2020 году.