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Чемпионат Италии. Серия А

​Экс-тренер «Ювентуса»: «Интер» может уйти в месячный отпуск, но всё равно вернётся лидером

14 Марта 2024 • 05:24 Комментировать

Луиджи Майфреди, в сезоне 1990/1991 возглавлявший туринский «Ювентус» (при нём клуб провёл один из худших сезонов в своей истории), сейчас недоволен большим отставанием туринцев от миланского «Интера». Он считает, что подопечные Симоне Индзаги уже практически обеспечили себе чемпионский титул.

- Если вы проигрываете 15 очков «Интеру», то как еще можно описать сезон, если не разочаровывающий?! «Интер» мог бы спокойно уйти в отпуск на месяц и все равно вернуться лидером чемпионата, - цитирует слова Майфреди Juvenews.Eu.

В последний раз «Ювентус» брал чемпионский титул в 2020 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Луиджи Майфреди ещё теги
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Сегодня, 14 Марта
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