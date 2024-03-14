Таккинарди: «Ювентусу» необходимо определиться - либо с Аллегри, либо без»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди призвал руководство клуба поскорее определиться с будущим Массимилиано Аллегри, если оно вынашивает планы нагнать миланский «Интер», который, что уже практически очевидно, наверняка станет чемпионом Италии в текущем сезоне.

- Они должны решить, остаться им с Аллегри, или пробовать нагнать «Интер» с другим тренером. Сейчас команда оказалась под давлением и после ничьей с «Эмполи» чуть встала. Нельзя так терять очки с такими командами, как «Эмполи» и «Удинезе». Пока что я оцениваю сезон «Ювентуса» на семерку, в лучшем случае семь с половиной, - цитирует слова Таккинарди Juvenews.Eu.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.