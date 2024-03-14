​Итальянский журналист: «С июня Аллегри больше не будет тренером «Ювентуса»

Известный итальянский журналист Никола де Бонис уверен в том, что уже летом пути Массимилиано Аллегри, нынешнего наставника «Ювентуса», разойдутся с клубом. Это случится, по мнению де Бониса, за год до окончания контракта.

- Уже примерно месяц как мне кажется, что Аллегри летом покинет «Ювентус». Да, если у тебя нет уверенности в этом, лучше не говорить, лучше быть осторожным в прогнозах, но, как мне кажется, сейчас уже можно не осторожничать. Я и раньше слышал о том, что с июня Аллегри больше не будет тренером «Ювентуса», и сейчас я уверен в этом еще больше, - цитирует слова де Бониса Juvenews.Eu.