​Томори: «Конечно, в начале сезона были другие цели»

Английский защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори поделился своим мнением о нынешнем сезоне в исполнении его клуба. Он признал, что цели, ставившиеся руководством перед началом сезона, отличаются от целей, которые ставятся сейчас, когда клуб покинул Лигу чемпионов, Кубок Италии и уже вряд ли сможет выиграть чемпионат Серии А.

- Конечно, перед началом сезона ожидания были иными. Но не получилось. Мы покинули Лигу чемпионов, но продолжаем выступать в Лиге Европы. Теперь цели такие - как можно выше финишировать в чемпионате и выиграть Лигу Европы, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

Ранее «Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы.