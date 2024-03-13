​Снейдер выбрал тренера для «Барселоны»

Известный в прошлом нидерландский футболист Уэсли Снейдер выбрал тренера для каталонской «Барселоны», он считает, что наиболее оптимальной фигурой на эту роль является его бывший партнер по миланскому «Интеру» - Тьяго Мотта. Такое заявление Снейдер сделал в эфире телеканала RTL7:

- Он отменно работает в «Болонье», вся команда поддерживает его и объединилась вокруг него. Я считаю, что он может стать следующим тренером «Барселоны». Я хорошо знаю Тьяго, его все время недооценивали. Он отлично читает игру, он делал это еще в бытность свою футболистом, - цитирует слова Снейдера сайт телеканала.

В прошлом Мотта успел какое-то время поиграть за «Барсу».