«Лечче», один из аутсайдеров итальянской Серии А определился с новым главным тренером. Им стал Лука Готти, в прошлом – ассистент Маурицио Сарри в лондонском «Челси». С 56-летним тренером «Лечче» подписал краткосрочный контракт – лишь до конца текущего сезона.

Напомним, что прошлый главный тренер Роберто Д’Аверса ударил одного из игроков «Вероны» после очного матча с «Лечче» (0:1) головой в грудь. За это специалиста дисквалифицировали, а из «Лечче» его уволили.

«Лечче» по итогу 28 туров в Серии А занимает лишь 16 место турнирной таблицы. Но самое неприятное для клуба это то, что расстояние от зоны вылета – всего лишь один балл. 25 очков сейчас у «Лечче» и 24 – у «Фрозиноне» с 18 места.