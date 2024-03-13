Лаутаро Мартинес хочет и дальше играть за «Интер»

Нападающий Лаутаро Мартинес не имеет планов по смене клуба – он хочет и дальше играть за «Интер». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он подтверждает информацию о продолжении переговоров по новому контракту для аргентинского футболиста.

Лаутаро Мартинес является капитаном «Интера», его действующий трудовой договор рассчитан до середины 2026 года. Если брать нынешний сезон, то в 35 официальных матчах в различных соревнованиях Мартинес записал на свой счёт 26 голов и пять результативных передач на партнёров.

«Интер» продолжает переговоры с Лаутаро – названы цифры по зарплате