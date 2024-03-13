«Интер» и «Милан» возглавили рейтинг самых дорогих составов Серии А

Портал Transfermarkt подготовил свежий и актуальный рейтинг самых дорогостоящих составов итальянской Серии А, в которой участвуют 20 команд.

Первые два места заняли представители Милана – местные «Интер» и «Милан». Состав «нерадзурри» суммарно оценивается в 622 млн евро, это почти на 100 млн больше, чем у «Милана» - 533 млн. Следом чуть-чуть отстал действующий чемпион страны – «Наполи» (513 млн), на четвёртом месте идёт «Ювентус» (490 млн), а замыкает пятёрку клуб Алексея Миранчука из Бергамо – «Аталанта» (350 млн).

Во второй пятёрке расположились «Рома» (328 млн евро), подорожавшая в этом сезоне «Болонья» (255 млн), «Фиорентина» (248 млн), «Лацио» (228 млн) и «Торино» (181 млн).

Напомним, что после 28 туров Серии А первенство с огромным отрывом в 16 очков от «Ювентуса» возглавляет «Интер».