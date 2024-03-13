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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продолжает переговоры с Лаутаро – названы цифры по зарплате

13 Марта 2024 • 16:32 Комментировать

«Интер» продолжает работать над продлением контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. На сайте журналиста Джанлуки ди Марцио сообщается о том, что стороны с оптимизмом смотрят на ситуацию. Примерно через месяц состоится новый этап переговоров.

Отмечается, что представители Мартинеса просят для игрока зарплату в 10 миллионов евро за сезон. «Интер» пока предлагает 8 миллионов и может увеличить предложение до 9 миллионов, но для этого нужно одобрение президента Стивена Чжана.

В сезоне 2023/2024 Лаутаро Мартинес провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и пять голевых передач на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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