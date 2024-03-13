Д’Аверса после увольнения был дисквалифицирован – тренер ударил футболиста

На днях «Лечче» объявил об увольнении Роберто Д’Аверсы с поста главного тренера команды. Произошло это на следующий день после домашнего поражения от «Вероны» (0:1). После финального свистка Д’Аверса ударил футболиста команды-соперника головой в стиле Зинедина Зидана.

После увольнения Д’Аверса ещё и был наказан – его дисквалифицировали на четыре матча Серии А. Кроме того, специалист должен выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.

На текущий момент «Лечче» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда опережает на один зачётный балл.