Таккинарди: «Аллегри заслуживает большого признания, но «Ювентусу» нужно двигаться дальше»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди пришёл к выводу, что главный тренер Массимилиано Аллегри должен покинуть команду. Итальянец назвал, кто должен стать новым наставником «старой синьоры».

«Аллегри заслуживает большого признания за то, что он сделал за 8 лет в клубе. Я думаю, его цикл должен закончится. После стольких лет «Ювентусу» нужно двигаться дальше. Мне очень нравится Тьяго Мотта. Он ставит красивый, интенсивный и организованный футбол», – приводит слова Таккинарди журналист Николо Скира.

Напомним, «Ювентус» сейчас располагается на третьем месте в Серии А, хотя большую часть сезона шёл на второй строчке.