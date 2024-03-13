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Чемпионат Италии. Серия А

Таккинарди: «Аллегри заслуживает большого признания, но «Ювентусу» нужно двигаться дальше»

13 Марта 2024 • 13:58 Комментировать
Ювентус
...
Дженоа
17.03 14:30

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди пришёл к выводу, что главный тренер Массимилиано Аллегри должен покинуть команду. Итальянец назвал, кто должен стать новым наставником «старой синьоры».

«Аллегри заслуживает большого признания за то, что он сделал за 8 лет в клубе. Я думаю, его цикл должен закончится. После стольких лет «Ювентусу» нужно двигаться дальше. Мне очень нравится Тьяго Мотта. Он ставит красивый, интенсивный и организованный футбол», – приводит слова Таккинарди журналист Николо Скира.

Напомним, «Ювентус» сейчас располагается на третьем месте в Серии А, хотя большую часть сезона шёл на второй строчке.

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Сегодня, 13 Марта
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